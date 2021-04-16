.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إثيوبيا: لن نقبل أبداً بهيمنة مصر والسودان

نهر النيل من الناحية السودانية (istock)
نهر النيل من الناحية السودانية (istock)
سد النهضة

إثيوبيا: لن نقبل أبداً بهيمنة مصر والسودان

الخارجية الإثيوبية: لن نقبل أبداً بشروط جائرة تسعى للحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في تصريح يصب الزيت على نار ملف سد النهضة الشائك، جددت إثيوبيا، اليوم الجمعة، رفضها للوساطات الدولية.

وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، عن رفض بلاده القاطع لتدويل هذا الملف العالق منذ سنوات، مشدداً على أن الإقدام على مثل تلك الخطوة لن يجبر بلاده على القبول بأي اتفاق.

إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة سيتم بموعده في موسم الأمطار المقبل مصر سد النهضة إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة سيتم بموعده في موسم الأمطار المقبل

"لن نقبل أبداً بشروط جائرة"

كما أضاف بحسب ما نشرت وزارة الخارجية في بيان على حسابها الرسمي على فيسبوك، اليوم الجمعة: "لن نقبل أبداً بشروط جائرة تسعى للحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان.

وتابع: "المفاوضات حول سد النهضة توفر فرصة للتعاون، إذا اتبعت مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة مرضية للجانبين، في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي".

سد النهضة (فرانس برس)
سد النهضة (فرانس برس)

إلى ذلك أكد أن ممارسة الضغوط على بلاده عبر التسييس المتعمد وتدويل الأزمة لن يجعل أديس أبابا تقبل باتفاق يعود إلى الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل، بحسب قوله.

المرحلة الثانية للملء

تأتي تلك التصريحات، بعد أن شرعت إثيوبيا، أمس الخميس، في فتح البوابات العليا للسد، تمهيداً لبدء عملية الملء الثانية، على الرغم من الانتقادات السودانية والمصرية لتلك الخطوة.

وكان السودان ومصر أعلنا قبل أيام أن الموقف الإثيوبي عرقل المفاوضات، وسط تعنت أديس أبابا وتمسكها بعدم وقف المرحل الثانية للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث.

نهر النيل من الجهة الإثيوبية (istock)
نهر النيل من الجهة الإثيوبية (istock)

يذكر أن إثيوبيا بدأت في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011، على الرغم من قلق القاهرة من أن يضر بحصتها من المياه، وتخوف الخرطوم من تأثير هذا السد على السدود السودانية.

ومنذ العام 2015، ورغم توقيع الدول الثلاث اتفاق مبادئ يعطي الكلمة الفصل للمفاوضات من أجل حل الخلافات، إلا أن عدة جولات من المحادثات كان آخرها الأسبوع الماضي في الكونغو لم تتوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف المعنية، ويخفف من القلق المصري السوداني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب كورونا.. ملكة بريطانيا بسبب كورونا.. ملكة بريطانيا "وحيدة" في جنازة زوجها
البغدادي اندثر.. والموصل تنفض غبار الدواعش بأياد مصرية البغدادي اندثر.. والموصل تنفض غبار الدواعش بأياد مصرية
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تأجيل موعد الجرعة الثانية.. وهذا السبب! الصحة السعودية: تأجيل موعد الجرعة الثانية.. وهذا السبب!
هل تذكرون المتحرش بطفلة المعادي؟.. هذا جديد القضية هل تذكرون المتحرش بطفلة المعادي؟.. هذا جديد القضية
مفكر مصري تنبأ قبل 30 عاما بحرب مع إثيوبيا.. ابنته تكشف مفكر مصري تنبأ قبل 30 عاما بحرب مع إثيوبيا.. ابنته تكشف
كلوب يلقي باللوم على محمد صلاح كلوب يلقي باللوم على محمد صلاح
بطلة بطلة "باب الحارة" تتبرأ منه: أكيد لا أتابعه
شاهد.. محام مصري ينزع شاهد.. محام مصري ينزع "رتبة" ضابط استولى على هاتفه
قبل أن تذهب
سجال دبلوماسي على الهواء بين وزيري خارجية تركيا واليونان
سجال دبلوماسي على الهواء بين وزيري خارجية تركيا واليونان
اكتشف المزيد