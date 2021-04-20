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تزامنا مع زيارة وفد مصري لطرابلس.. السيسي إلى ليبيا قريباً

السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - أرشيفية
حصري للعربية

تزامنا مع زيارة وفد مصري لطرابلس.. السيسي إلى ليبيا قريباً

مصادر العربية: مصر وليبيا ستوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات

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دبي - العربية.نت

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تزامناً مع زيارة وفد مصري لطرابلس كشفت مصادر "العربية" أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيزور ليبيا قريباً.

وقالت إن مصر وليبيا ستوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

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كما كشفت عن اتفاق مصري - ليبي على وضع استراتيجية موحدة لتأمين الحدود بين البلدين بأحدث التقنيات الحديثة.

وسيتم حل ملفات العمالة المصرية وتوفير أقصى درجات الحماية لهم قبل البدء في تنفيذ المشروعات داخل البلاد، بحسب المصادر.

مقر حكومي ليبي

كما ستشارك القاهرة في مشروعات لتطوير البنية التحتية في ليبيا وإنشاء مقر حكومي متكامل يضم المؤسسات الليبية المختلفة وإنشاء مجمعات خدمية تضم مدارس ومستشفيات بالتعاون مع الحكومة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العاصمة الليبية طرابلس اليوم برفقة عدد من الوزراء، للقاء رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة.

وتأتي الزيارة بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتم الترتيب حالياً لزيارته إلى ليبيا ولقاء المسؤولين هناك.

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