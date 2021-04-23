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السيسي يلتقي قادة الجيش ويبحث معهم ملفات إقليمية ودولية  

السيسي خلال لقائه قادة الجيش

السيسي يلتقي قادة الجيش ويبحث معهم ملفات إقليمية ودولية  

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات الهامة على كافة الصعد داخلياً وإقليمياً ودولياً

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قادة الجيش وبحث معهم موضوعات تخص الأمن القومي وبعض التحديات وملفات إقليمية ودولية.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أنه عقب أداء صلاة الجمعة، التقى الرئيس السيسي كبار قادة القوات المسلحة، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.

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2 صور

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة على كافة الصعد داخلياً وإقليمياً ودولياً، وناقش الرئيس عددا من كبار قادة القوات المسلحة في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر يؤدون واجبهم بكل تفان وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

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