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جريمة بشعة بمصر.. صاحب مخبز يذبح زوجته وأطفاله الـ6 ويحاول الانتحار

صورة تعبيرية طعن سكين
تعبيرية

جريمة بشعة بمصر.. صاحب مخبز يذبح زوجته وأطفاله الـ6 ويحاول الانتحار

أحد الأهالي: قام بذبح زوجته وأبنائه لخلافات أسرية بينهم تحت تأثير الإستروكس ثم أشعل النيران في المخبز لينتحر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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الزمان فجر الجمعة، والمكان قرية تابعة لمحافظة الفيوم المصرية، والحدث جريمة مروعة راح ضحيتها 7 أشخاص، فيما فشل القاتل بعدها في الانتحار.

فقد شهدت قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم المصرية، فجر اليوم الجمعة، واقعة مأساوية حيث أقدم زوج على ذبح زوجته وأبنائه الخمسة، ثم حاول الانتحار داخل المخبز الذي يملكه.

قاتل زوجته وأولاده في الفيوم
قاتل زوجته وأولاده في الفيوم

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بمقتل ربة منزل وأبنائها في قرية الغرق التابعة لمركز إطسا.

الأطفال ضحايا حادث الفيوم
الأطفال ضحايا حادث الفيوم

وأفادت التحريات الأولية أن المتهم صاحب مخبز قتل زوجته "مها" والأبناء "أحمد"، و"محمد"، و"يوسف"، وآلاء"، والتوأم "معتصم"، و"بلال"، وحاول بعدها الانتحار، إلا أنه فشل.

أحد الأبناء الضحايا
أحد الأبناء الضحايا

وبحسب شهادة أهالي قرية الغرق، فإن "عماد"، لجأ مُنذ فترة إلى المخدرات "الإستروكس"، وبدأ يتغير فترة تلو الأخرى، ثم كثرت المشكلات الأسرية بينه وبين عائلته.

أحد الأبناء الضحايا
أحد الأبناء الضحايا

وروى أحد أهالي قرية الغرق، في تصريح لموقع لـ"القاهرة 24" أسباب الواقعة وتفاصيلها، حيث أكد أن "زوجاً يدعى عماد، صاحب فرن يعيش ويسكن بقرية الغرق، قام بذبح زوجته وأبنائه صباح اليوم، لخلافات أسرية بينهم، تحت تأثير الإستروكس".

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وأضاف، أنه "بعد ذبحه لأبنائه وزوجته فر مسرعا إلى فرن العيش، وحاول إشعال النيران بالفرن محاولا الانتحار داخله، وقاموا بإنقاذه من الموت، ومن هنا علم الأهالي بالحادث وأسبابه، وقاموا بتسليمه لقسم شرطة إطسا، لتتولى الأجهزة الأمنية مسؤوليته، والتحقيق في ذلك".

وقد جرى تحرير المحضر القانوني اللازم تمهيداً للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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