الصحة المصرية تشكل غرفة عمليات لمتابعة مصابي غزة

قررت وزارة الصحة المصرية، السبت، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة الصحية لمصابين من غزة والإشراف على علاجهم، وفق ما أكدته مصادر "العربية".

وذكرت مصادر طبية وأمنية أن مصر أرسلت 10 سيارات إسعاف إلى غزة يوم السبت لنقل جرحى القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بحسب "رويترز".

كما دخلت سيارات الإسعاف غزة من معبر رفح الذي تم إغلاقه لمدة خمسة أيام بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة الأسبوعية ومن المقرر إعادة فتحه يوم الاثنين.

وقالت المصادر ومسؤولون محليون في قطاع الصحة إنه تم إرسال خمس سيارات إسعاف أخرى لدخول غزة في وقت لاحق وجرى تجهيز ثلاثة مستشفيات مصرية لتقديم العلاج.

بدوره، كشف دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمس الجمعة، عن صدور قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يضمن فتح المستشفيات المصرية أمام الجرحى الفلسطينيين من أجل تلقي العلاج، مثمناً الموقف المصري من التصعيد في غزة.

وأعلن السفير تشكيل لجنة لاستقبال جرحى غزة الذين أصيبوا خلال الأيام الماضية، مؤكدا حرص السفارة على خدمتهم ومرافقيهم، وسعيها لتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم.

3 مستشفيات

جاء ذلك بعدما أوضحت هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة المصرية رفع درجة الاستعداد القصوى بـ3 مستشفيات تابعة لها لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من غزة، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة.

وأوضحت الهيئة في بيان الجمعة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بـ 3 منشآت صحية تابعة للهيئة، وذلك حال الاحتياج لمستشفيات إخلاء للجرحى والمصابين من غزة، مضيفاً أن هذه المنشآت شملت المجمع الطبي بالإسماعيلية، ومستشفى أبو خليفة، ومستشفى 30 يونيو.

يذكر أن الحملة الأمنية على غزة دخلت يومها السادس، مع ارتفاع أعداد القتلى. فقد أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة القتلى بلغت 139، بينهم 39 طفلا، و1050 جريحا، أكثر من 40 منهم في حالة حرجة.