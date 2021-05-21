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جهد مصري سعودي أردني تمكن من إقرار هدنة غزة

A Palestinian man transports children in a tricycle past the Al-Shuruq building, destroyed by an Israeli air strike, in Gaza City on May 21, 2021, after a ceasefire has been agreed between Israel and Hamas. A ceasefire between Israel and Hamas, the Islamist movement which controls the Gaza Strip, appeared to hold today after 11 days of deadly fighting that pounded the Palestinian enclave and forced countless Israelis to seek shelter from rockets.
من الدمار الذي يعم غزة جراء القصف الإسرائيلي
غزة و حماس

جهد مصري سعودي أردني تمكن من إقرار هدنة غزة

أشرف العشري للعربية: جهد مصري سعودي أردني تمكن من إقرار الهدنة في قطاع غزة.. وزيارة بلينكن للمنطقة محاولة لإقناع إسرائيل والفلسطينيين بالعودة للمفاوضات

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دبي - قناة العربية

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قال الكاتب الصحافي المصري أشرف العشري، في مداخلة مع قناة "العربية"، الجمعة، إن جهودا مصرية سعودية أردنية تمكنت من إقرار هدنة في قطاع غزة.

وأوضح العشري أن زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لاحقا للمنطقة ستكون بمثابة محاولة لإقناع إسرائيل والفلسطينيين بالعودة للمفاوضات.

وقال العشري إن القاهرة نجحت مع الأشقاء العرب الفاعلين في فرض الهدنة واستعادة الهدوء بعد 11 يوما دامية، وذلك من خلال اتصالات مكثفة مع أطراف دولية وإسرائيلية وفلسطينية في الداخل والخارج.

وذكر أن المبادرة المصرية التي لاقت دعما عربيا ودوليا تركزت على التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار، وإتاحة الأجواء لنقل وعلاج الجرحى والمصابين وتشييع الضحايا، على أن يتم البدء فورا في إعادة تعمير قطاع غزة.

آثار الدمار بعد الصقف الإسرائيلي على غزة
3 صور آثار الدمار بعد الصقف الإسرائيلي على غزة
3 صور
آثار الدمار بعد الصقف الإسرائيلي على غزة
آثار الدمار بعد الصقف الإسرائيلي على غزة
آثار الدمار بعد الصقف الإسرائيلي على غزة
آثار الدمار بعد الصقف الإسرائيلي على غزة
من الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة
من الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة

وأشار إلى أن القاهرة سترسل وفدين أمنيين اليوم الجمعة إلى إسرائيل وقطاع غزة للعمل على تثبيت الهدنة القائمة، ومحاولة التوصل إلى تسوية للتوترات التي أشعلت القتال في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

واختتم بأن الهدف الأشمل سيكون إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين برعاية الرباعية الدولية.

ودخل اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيّز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014 وأوقع عدداً كبيراً من القتلى، غالبيتهم فلسطينيون.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند الثانية فجر الجمعة.

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من جهتها، أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجراً وفق التوقيت المحلي، وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.

هذا وكان التلفزيون المصري قد أعلن أن اتفاق وقف إطلاق نار الذي تم التوصل إليه هو اتفاق متبادل ومتزامن. كما ذكر أيضاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرسل وفدين أمنيين للأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.

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