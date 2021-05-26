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بلينكن في القاهرة اليوم ضمن مساعي تثبيت هدنة غزة

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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
غزة و حماس

بلينكن في القاهرة اليوم ضمن مساعي تثبيت هدنة غزة

وزير الخارجية الأميركي يزور العاصمة المصرية للمرة الأولى منذ توليه منصبه

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دبي - العربية.نت

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يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، في إطار جولته الشرق أوسطية والتي تأتي ضمن مساعي الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وينتظر أن يجري بلينكن، الذي يزور القاهرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه، مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري حول الملف الفلسطيني الإسرئيلي، بالإضافة إلى ملفات أخرى، فيما من المتوقع أن يلتقي بلينكن خلال زيارته أيضا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ومن المرتقب أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي إلى الأردن بعد زيارته إلى مصر.

من لقاء بلينكن والرئيس الفلسطيني محمود عباس
2 صور من لقاء بلينكن والرئيس الفلسطيني محمود عباس
2 صور
من لقاء بلينكن والرئيس الفلسطيني محمود عباس
من لقاء بلينكن والرئيس الفلسطيني محمود عباس
من المؤتمر الصحفي الذي جمع بنيامين نتنياهو وبلينكن
من المؤتمر الصحفي الذي جمع بنيامين نتنياهو وبلينكن

وكان أنتوني بلينكن رحّب في إسرائيل ورام الله بوقف إطلاق النار في غزة داعياً للبناء عليه.

وأكد بلينكن العمل على حشد دولي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، مع إبقاء حماس خارج الصورة.

وتعهد بدعم الفلسطينين بـ75 مليون دولار، إضافة إلى دعم الأنوروا وتقديم مساعدات طارئة لقطاع غزة.

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واعتبر بلينكن أن توفير الفرص الحقيقية لسكان قطاع غزة سيضعف حماس، وجدد الالتزام بحل الدولتين.

مسؤولون فلسطينيون عبّروا عن ارتياحهم في التحول الذي طرأ على سياسة الإدارة الأميركية، وإعادة تطبيع العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

فيما قالت مصادر إسرائيلية، إن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول العودة الأميركية المتوقعة للاتفاق النووي مع إيران من عام 2015 بقيت على حالها.

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