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غرق سفينة نفطية في مصر .. مصرع الربان وفقدان آخر

سفينة النفط الغارقة
سفينة الخدمات النفطية الغارقة

غرق سفينة نفطية في مصر .. مصرع الربان وفقدان آخر

حطام مركب تسبب في غرق السفينة النفطية في مياه البحر الأحمر

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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في حادثة مأساوية لقي ربان سفينة خدمات بترولية مصرعه، وفقد أحد أفراد طاقمها بعد غرقها في مياه البحر الأحمر بمصر.

وتمكنت السلطات من إنقاذ 11 شخصاً كانوا على متنها، بحسب ما كشف حسن فؤاد الطيب الخبير البحري ورئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري والبيئي في الغردقة لـ "العربية.نت".

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كما أضاف أن الجمعية تلقت بلاغاً بتعرض سفينة " inspecta 7" للغرق، وهي سفينة إمدادات تعمل في إحدى شركات البترول وتتبع إحدى هيئات وزارة البترول بمدينة رأس غارب.

إلى ذلك، سارعت السلطات وأفراد الإنقاذ على الفور إلى موقع الحادث حيث تم إنقاذ 11 من المهندسين الموجودين على متنها، فيما توفي ربان السفينة ويدعى يسري سلطان غرقاً.

حطام مركب

وأوضح الطيب أن السفينة كانت قد انطلقت من مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء وتعرضت في طريقها للجنوح ما تسبب في تسرب المياه إلى داخلها فيما باءت محاولات الربان بالفشل في إنقاذ الموقف.

ربان السفينة يسري سلطان
ربان السفينة يسري سلطان

كذلك، كشفت التحقيقات الأولية أن السفينة اصطدمت بحطام مركب غارق ما أدى إلى إصابتها.

ودفعت السلطات بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المهندسين المصابين لمستشفى رأس غارب، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المهندس المفقود.

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