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مصادر فلسطينية تكشف تفاصيل حوار القاهرة.. مساران لحسم كافة الخلافات

Mahmoud Al-Masri, 14, stands for a portrait in his bedroom that was damaged when an airstrike destroyed the neighboring building prior to a cease-fire that halted an 11-day war between Gaza's Hamas rulers and Israel, Wednesday, May 26, 2021, in Beit Hanoun, Gaza Strip. (AP)
إعادة إعمار غزة تتصدر جدول أعمال لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة

مصادر فلسطينية تكشف تفاصيل حوار القاهرة.. مساران لحسم كافة الخلافات

الفصائل الفلسطينية ترفض إلحاق إعادة إعمار غزة بأي ملف سياسي آخر

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القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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تنطلق في القاهرة يومي السبت والأحد القادمين اجتماعات الفصائل الفلسطينية لمناقشة ملفات عالقة والوصول لتوافقات حولها تمهيدا لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني والاتفاق على آليات إعادة إعمار غزة.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ"العربية.نت" أن اجتماعات القاهرة للفصائل ستبحث ملفات عاجلة، منها تخفيف الحصار وإعادة الإعمار والهدنة، وأخرى دائمة منها ما يتعلق بوضعية منظمة التحرير والمصالحة وإنهاء الانقسام وتبادل الأسرى والانتخابات.

وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني لـ"العربية.نت"، إن الفصائل ستتفق على جدول أعمال وفق مسارين: الأول لمناقشة وقف النار وتثبيت الهدنة، والثاني يشمل إعادة الإعمار في قطاع غزة، دون إلحاقه بملفات أخرى، فضلا عن المصالحة والانتخابات وشكل الحكومة المقبلة.

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

إلى ذلك كشف مصدر فلسطيني لـ"العربية.نت" أن حركة حماس ستطرح رؤيتها فيما يتعلق بترتيب ووضعية منظمة التحرير لتشمل غالبية التيارات الفلسطينية، كما ستطرح موقفها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وإيصال الدعم المالي لمستحقيه بالفعل ممن دُمرت منازلهم.

وأضاف أن الفصائل الأخرى ستطرح رؤيتها لشكل الحكومة المقبلة، على أن تكون حكومة وحدة وطنية، وكذلك توحيد مؤسسات السلطة وإحياء المشروع الوطني، وإصلاح منظمة التحرير.

وكانت حماس قد أعلنت أن وفدا يقوده إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، يصل القاهرة، أمس الثلاثاء، تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية.

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وذكرت الحركة في بيان أن وفدها يضم كلًا من هنية رئيس المكتب السياسي، ونائبه الشيخ صالح العاروري، ود. موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين، وهم من أعضاء المكتب السياسي.

ويأتي حوار الفصائل في القاهرة تلبية لدعوة مصرية وجهتها مصر لبحث توحيد البيت الفلسطيني وتثبيت الهدنة، وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

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