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عملية نوعية للجيش في سيناء ومقتل إرهابيين بينهم قيادي كبير

FILE PHOTO: Military forces are seen in North Sinai, Egypt December 1, 2017. Picture taken December 1, 2017. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo
الجيش المصري في شمال سيناء (أرشيفية)
مصر والإرهاب

عملية نوعية للجيش في سيناء ومقتل إرهابيين بينهم قيادي كبير

مصادر لـ"العربية.نت": مقتل عدد كبير من الإرهابيين، بينهم قيادي داعشي كبير، كانوا يحاولون الفرار من خلال نفق صغير أسفل مزرعة

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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نفذ الجيش المصري عملية نوعية استهدفت خلية إرهابية كبيرة في مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وكشفت مصادر قبلية لـ"العربية.نت" أن قوات الجيش نفذت عملية نوعية استهدفت بؤرة إرهابية كانت تختبئ في الظهير الصحراوي في إحدى المزارع بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وبحسب المصادر، أسفرت العملية عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين بينهم قيادي داعشي كبير.

كما تم تدمير عربة حاول الإرهابيون الفرار فيها، ويجري الآن ملاحقة باقي العناصر وتمشيط المنطقة للبحث عن إرهابيين آخرين.

الجيش المصري في شمال سيناء (أرشيفية)
الجيش المصري في شمال سيناء (أرشيفية)
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وأكدت المصادر أن الإرهابيين كانوا يحاولون الفرار من خلال نفق صغير أسفل المزرعة لكن القوات المصرية تمكنت من تدميره أيضاً، وقُتل من فيه.

ويشن الجيش المصري حملات مداهمة مستمرة لملاحقة الخلايا الارهابية التي تحاول الانطلاق من المناطق الجبلية والصحراوية في سيناء لشن عمليات إرهابية تستهدف رجال الجيش والشرطة واختطاف مدنيين من مواطني شمال سيناء.

وفي فبراير من العام 2018، أطلق الجيش العملية "سيناء 2018" لتنفيذ خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية في شمال ووسط سيناء ومناطق في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

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