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إعلام: اتفاق بين وزيري خارجية إسرائيل ومصر على اجتماع قريب

شكري واشكنازي

إعلام: اتفاق بين وزيري خارجية إسرائيل ومصر على اجتماع قريب

جرى الاتفاق خلال اتصال هاتفي بين شكري وأشكينازي

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دبي - العربية.نت

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ذكر إعلام إسرائيلي أن اتصالا هاتفيا جرى بين وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي ونظيره المصري سامح شكري. واتفق الطرفان على اجتماع قريب، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

بعد أن خُرق لأول مرة الثلاثاء، وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الشهر الماضي بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية في غزة، عقب 11 يوما من القتال بين الطرفين، شددت الحكومة الإسرائيلية الجديدة على وجوب وقف التصعيد.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث بأن إسرائيل طلبت من القاهرة تهدئة الوضع في القطاع قبل أن يتدهور بسرعة.

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وخلال لقائهما السابق في مصر، أكد شكري تمسك مصر بحل الدولتين كسبيل وحيد للسلام.

وقال شكري إن "مصر تدعو للتوقف عن كل الممارسات التي تؤدي لتصعيد الوضع في الأراضي الفلسطينية".

ودعا الوزير المصري إلى ضرورة "البناء على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة".

ومن جانبه، أبلغ وزير خارجية إسرائيل نظيره المصري أن تل أبيب لن تسمح "باستغلال إعادة إعمار غزة لإعادة بناء قدرات حماس".

وأضاف أشكنازي: "إعادة إعمار غزة مرتبطة بصفقة تبادل أسرى مع حماس".

وتركزت مباحثات شكري وأشكنازي على "إحياء مسار السلام بالتشاور مع السلطة الفلسطينية".

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