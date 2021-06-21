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أزعجت المحافظ بواتساب.. سيدة مصرية قيد التحقيق

واتساب

أزعجت المحافظ بواتساب.. سيدة مصرية قيد التحقيق

زوج السيدة نفى لـ"العربية.نت" إرسال أي رسائل مشيراً إلى اختراق الهاتف

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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تجري السلطات المصرية تحقيقاً اليوم الاثنين مع سيدة اتهمها محافظ الغربية في بلاغ رسمي بإزعاجه على تطبيق "واتساب" .

فقد كشف أحمد بلال عضو مجلس النواب المصري عن مدينة المحلة، أن السلطات احتجزت السيدة بسبب رسالة أرسلتها للمحافظ على "واتساب"، طالبة فيها مراجعة قراراته بدعوى أن الرسالة "أزعجته".

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بلاغ إداري

وتقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الإقليم ببلاغ إداري يتهم فيه سيدة مقيمة بمنطقة عزبة خضر بمركز المحلة، بالتسبب في إزعاجه على "واتساب" الخاص به.

وستجري النيابة تحقيقاتها مع السيدة صباح اليوم، فيما فوّضت نقابة المحامين بالمحافظة وفداً من لجنة الحريات للحضور مع السيدة والدفاع عنها أمام النيابة العامة، وكذلك الدفاع عن مواطن آخر محتجز بسبب بلاغ مماثل للمحافظ.

واتساب (آيستوك)
واتساب (آيستوك)

الزوج ينفي

من جانبه، قال صلاح حرب زوج السيدة المحتجزة "للعربية.نت"، إن زوجته لم ترسل الرسالة للمحافظ، مشيراً إلى اختراق أحد الأشخاص لهاتفها قبل فترة وإرسال الرسالة للمسؤول المصري.

وأضاف أنه بعد استعادة رقم الهاتف أعطته الزوجة لابنهما الذي لم يبلغ السادسة عشرة من العمر لاستخدامه.

وذكر أنه حاول وزوجته مقابلة المحافظ للاعتذار منه وشرح ما حدث لكنهما لم يتمكنا من ذلك، مؤكداً أن السلطات قامت بالتحفظ على الهاتف تمهيداً لعرضه على اللجان الفنية وكشف عملية الاختراق التي حدثت ومعرفة مصدر الرسائل وتوقيتها.

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