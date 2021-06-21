حادث مأساوي في مصر.. قطار يدهس حافلة عمال ومقتل 4

تتكرر وقائع اقتحام سيارات لخطوط السكك الحديدية في مصر وأمام مسير القطارات، ما يتسبب في حدوث كوارث وسقوط قتلى وجرحى.

وفي حادث مأساوي جديد، لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 26 آخرون في حادث تصادم وقع بين قطار وحافلة نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

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وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفيات فيما بدأت السلطات في إزالة آثار التصادم.

كما قررت وزارة النقل تشكيل لجنة للتحقيق العاجل ومعرفة ملابسات الحادث.

حوادث مروعة

وكانت مصر قد شهدت عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة حيث وقع في مارس الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوب البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.

وفي أبريل الماضي، خرجت عربات قطار قادم من مدينة المنصورة إلى القاهرة عن القضبان عند محافظة القليوبية وأسفر عن مصرع 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين.





من حادث قطار حلوان

وتوالت بعد ذلك حوادث خروج عربات قطارات أسفر بعضها عن عدد من الإصابات، حيث انفصلت 6 عربات من قطار كان متجها من القاهرة إلى أسوان عند قرية منقباد بمحافظة أسيوط.

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خروج بعض عربات القطار القادم من القاهرة إلى المنصورة بمنطقة محطة منيا القمح بالشرقية، وأسفر عن إصابة 15 شخصًا.

وتعهد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، في وقت سابق، بمزيد من الإجراءات لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة وإزالة التعديات على ممتلكات هيئة السكك الحديدية.