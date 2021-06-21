.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حادث مأساوي في مصر.. قطار يدهس حافلة عمال ومقتل 4

حادث مأساوي في مصر.. قطار يدهس حافلة عمال ومقتل 4

أصيب 26 آخرون في حادث التصادم الذي وقع في منطقة كفر العلو في حلوان

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

تتكرر وقائع اقتحام سيارات لخطوط السكك الحديدية في مصر وأمام مسير القطارات، ما يتسبب في حدوث كوارث وسقوط قتلى وجرحى.

وفي حادث مأساوي جديد، لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 26 آخرون في حادث تصادم وقع بين قطار وحافلة نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

جديد صادم عن قطاري سوهاج.. مخدرات وكابينة القيادة فارغة مصر جديد صادم عن قطاري سوهاج.. مخدرات وكابينة القيادة فارغة

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفيات فيما بدأت السلطات في إزالة آثار التصادم.

كما قررت وزارة النقل تشكيل لجنة للتحقيق العاجل ومعرفة ملابسات الحادث.

حوادث مروعة

وكانت مصر قد شهدت عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة حيث وقع في مارس الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوب البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.

وفي أبريل الماضي، خرجت عربات قطار قادم من مدينة المنصورة إلى القاهرة عن القضبان عند محافظة القليوبية وأسفر عن مصرع 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين.

من حادث قطار حلوان
  • من حادث قطار حلوان
3 صور
من حادث قطار حلوان
من حادث قطار حلوان

وتوالت بعد ذلك حوادث خروج عربات قطارات أسفر بعضها عن عدد من الإصابات، حيث انفصلت 6 عربات من قطار كان متجها من القاهرة إلى أسوان عند قرية منقباد بمحافظة أسيوط.

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خروج بعض عربات القطار القادم من القاهرة إلى المنصورة بمنطقة محطة منيا القمح بالشرقية، وأسفر عن إصابة 15 شخصًا.

وتعهد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، في وقت سابق، بمزيد من الإجراءات لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة وإزالة التعديات على ممتلكات هيئة السكك الحديدية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
موقع تهافت عليه الناس بسبب الألماس.. وكانت المفاجأة! موقع تهافت عليه الناس بسبب الألماس.. وكانت المفاجأة!
أعراض وعلاج الفطر الأبيض والأصفر.. منظمة الصحة توضح أعراض وعلاج الفطر الأبيض والأصفر.. منظمة الصحة توضح
الأكثر قراءة
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟ 100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟
أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت
السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً
تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب! تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب!
قبل أن تذهب
أسرة قيادي حوثي تتهم الميليشيا الحوثية باغتياله
أسرة قيادي حوثي تتهم الميليشيا الحوثية باغتياله
اكتشف المزيد