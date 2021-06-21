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يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب

عماد متعب
لاعب منتخب مصر السابق عماد متعب

يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب

عماد متعب تعليقا على مرضه: "إن شاء الله تكون الأمور بخير"

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دبي - العربية.نت

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أثار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب قلق محبيه بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وسط ترقب لمعرفة نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا.

ففي حين، لم يكشف متعب عن طبيعة المرض الذي أصيب به، لكنه، أثار القلق أكثر بتصريحه بأنه سيسافر إلى إحدى الدول الأوروبية، من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، بعد الأزمة التي تعرض لها الفترة السابقة.

وأضاف "إن شاء الله تكون الأمور بخير، وهسافر أوروبا في رحلة علاجية بعد الأزمة الأخيرة اللي اتعرضت لها".

كان اللاعب الشهير بـ"متعب حراس المرمى" أعلن قبل فترة عبر حسابه في تويتر خضوعه لعملية جراحية.

وفي مارس الماضي تعرض متعب إلى أزمة صحية واشتبه الأطباء في إصابته بجلطة في المخ، ولكن بعد الفحوصات تبين إصابته بانخفاض في ضغط الدم، والذي أدى إلي إصابته بهبوط في الدورة الدموية.

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