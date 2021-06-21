يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب

أثار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب قلق محبيه بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وسط ترقب لمعرفة نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا.

خضعت لعملية جراحية منذ أيام تمنعني من الالتقاء بكم عبر شاشتكم المفضلة ontime sports في ستوديو القمة ... بالتوفيق لكل نجوم الاستوديو اليوم .. ويارب قمة تليق بالناديين الكبيرين .. وكل عام والشعب المصري كله بخير ❤️ — Emad Meteb (@emadmeteb90plus) May 10, 2021

ففي حين، لم يكشف متعب عن طبيعة المرض الذي أصيب به، لكنه، أثار القلق أكثر بتصريحه بأنه سيسافر إلى إحدى الدول الأوروبية، من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، بعد الأزمة التي تعرض لها الفترة السابقة.

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وأضاف "إن شاء الله تكون الأمور بخير، وهسافر أوروبا في رحلة علاجية بعد الأزمة الأخيرة اللي اتعرضت لها".

كان اللاعب الشهير بـ"متعب حراس المرمى" أعلن قبل فترة عبر حسابه في تويتر خضوعه لعملية جراحية.

وفي مارس الماضي تعرض متعب إلى أزمة صحية واشتبه الأطباء في إصابته بجلطة في المخ، ولكن بعد الفحوصات تبين إصابته بانخفاض في ضغط الدم، والذي أدى إلي إصابته بهبوط في الدورة الدموية.