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8 إصابات بتصادم قطارين في الإسكندرية شمال مصر

حادث قطار في مصر (أرشيفية- فرانس برس)

8 إصابات بتصادم قطارين في الإسكندرية شمال مصر

مصر شهدت عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة وأودى تصادم بين قطارين في مارس بـ19 وإصابة 185

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القاهرة -أشرف عبد الحميد

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أعلنت محافظة الإسكندرية وقوع تصادم بين جرار قطار بالعربة الخلفية لأحد القطارات بمحطة مصر، أوقع عددا من المصابين دون وفيات.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الاسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الاخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات

ونتج عن ذلك إصابة 8 أشخاص بجروح خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندرية. ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدما الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل إحتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لموقع الحادث لمتابعة عمليات نقل المصابين وإزالة الآثار.

وكان قد وقع حادث تصادم بين قطار وحافلة نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة أمس.

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفيات، فيما بدأت السلطات في إزالة آثار الحادث.

وقررت وزارة النقل تشكيل لجنة للتحقيق العاجل ومعرفة ملابسات الحادث.

وكانت مصر قد شهدت عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة، حيث وقع في مارس الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوب البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.

وفي أبريل الماضي، خرجت عربات قطار قادم من مدينة المنصورة إلى القاهرة عن القضبان عند محافظة القليوبية وأسفر عن مصرع 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين.

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وتوالت بعد ذلك حوادث خروج عربات قطارات اسفر بعضها عن عدد من الإصابات، حيث انفصلت 6 عربات من قطار كان متجها من القاهرة إلى أسوان، عند قرية منقباد بمحافظة أسيوط، وبعدها بأيام أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خروج بعض عربات القطار القادم من القاهرة إلى المنصورة بمنطقة محطة منيا القمح بالشرقية، وأسفر عن إصابة 15 شخصًا.

وأنقذت العناية الإلهية ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى الأقصر من كارثة، عقب انفصال عربتين من القطار بالقرب من محطة قطارات بني سويف.

وتعهد الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري بمزيد من الإجراءات لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة وإزالة التعديات على ممتلكات هيئة السكك الحديدية من أراضي منشآت، وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية.

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