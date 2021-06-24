فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما

بعد أن أثارت قضيتها الرأي العام في مصر، كشف حسين بقار، محامي حنين حسام فتاة التيك توك الشهيرة، مفاجآت قد تدفع لحصولها على البراءة.

وكشف بقار في تصريحات لـ "العربية.نت" أن الحكم الصادر في القضية والذي عاقب حنين بتهمة الاتجار بالبشر، قد يتغير قريبا.

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كما أوضح أنها قد تحصل على البراءة، استنادا إلى عدة اعتبارات قانونية لعبت لصالحها، لاسيما أن الحكم كان غيابياً. وأضاف أن حنين كانت برئت في اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، تتعلق بمخالفة قواعد وعادات وقيم ومبادئ المجتمع المصري، مشيراً إلى أن أركان جريمة الاتجار بالبشر التي صدر فيها حكم بالحبس غير متوفرة.

"أدلة الجريمة غير متوفرة"

وذكر أن أركان الاتجار تشمل استغلالاً لضعف أو لفقر المجني عليهن أو لاستغلالهن جنسياً مقابل المال، وهذا غير متوفر في القضية.

كذلك، أوضح أنه لم يثبت أن الفتاة استغلت أحداً جنسياً، أو أجبرته على ممارسه البغاء، أو عرضت عليه مالاً مقابل إتيانه بأفعال بها اتجار بجسده أو استغلت طفلاً، وأجبرته على ممارسة الجنس أو البيع.

سجن وغرامة مالية

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً بالسجن المشدد 10 سنوات بحق الفتاة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال أطفال من أعمار أقل من 18 عاماً، لتصوير مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك، شمل الحكم الفتاة مودة الأدهم التي صدر ضدها حكم بالسجن 6 سنوات.

يذكر أن قضية حنين ومودة ظهرت للعلن في مارس 2020، بعد رصد مكتب النائب العام مطالبات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق معهما، بسبب مقاطع مصورة نشرت على حسابيهما.