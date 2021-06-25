اختفاء أبواق الإخوان.. زوبع ينتقد تركيا دون أن يسمها

في كلمات قليلة ومقتضبة، أعلن الإعلامي الإخواني حمزة زوبع أنه سيختفي عن المشهد الإعلامي من تركيا ليلحق بزميليه معتز مطر ومحمد ناصر.

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وقال في برنامجه الخميس، على فضائية "مكملين" التي تبث من اسطنبول، إن الجمعة ستكون آخر حلقة له على قناة مكملين، موجهاً انتقادات مبطنة لتركيا⁩، حيث قال إن الدولة التي تعد مجموعة من الناس أو كيانات أو أحزاب بشيء ولا تفي به هي دولة بائسة فاشلة بل وخاسرة، وفق تعبيره.

فيما أتت كلمات زوبع بعد ساعات قليلة من إعلان المذيع الإخواني معتز مطر توقف برامجه وأنشطته الإعلامية على كافة الفضائيات ومنصات التواصل من الأراضي التركية بطلب تركي، وكذلك زميله الإعلامي محمد ناصر الذي أعلن أيضا توقف أنشطته الإعلامية.

وعبر تغريدة في تويتر، أعلن ناصر إنهاء نشاطه الإعلامه راداً ذلك للظروف، وفق تعبيره.

وقف كامل للأنشطة

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"العربية.نت "، مساء الخميس، أن السلطات التركية طالبت معتز مطر و محمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله بوقف أنشطتهم سواء على منصات فضائية ومواقع تواصل اجتماعي ويوتيوب من أراضيها، وذلك تزامنا مع زيارة وفد مصري لتركيا معني ببحث بعض الملفات.

وهددت بإبلاغ إدارة فيسبوك وتويتر بممارستهم التحريض على الكراهية ووقف صفحاتهم نهائيا مع ترحيلهم خارج أراضيها حال عدم الالتزام.

كما وجهت تعليمات لفضائية "مكملين "بوقف أي برامج تنتقد مصر أو دول الخليج، فيما اضطرت إدارة القناة لعرض حلقة معادة من برنامج الإعلامي محمد ناصر دون إعلان مسبق.

يذكر أن تركيا كانت أعلنت في مارس/آذار الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر.