قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة

كشفت النيابة المصرية تفاصيل جديدة في قضية الآثار المتهم فيها رجل الأعمال الشهير وصاحب فضائية المحور حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، حيث قرر النائب العام حبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.

إلى هذا، قالت النيابة في بيان رسمي الأربعاء إنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والتي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي مكون من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.

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وأضافت أنها أصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عثر بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجوابه فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

واستجوبت النيابة العامة 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

معاينة مواقع الحفر

كما أضافت النيابة أنها تحفظت على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، حيث أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار.

وذكرت اللجنة أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.

حسن راتب ممول عمليات التنقيب

وكشفت النيابة أن أحد المتهمين كان قد أفاد عقب ضبطه بمشاركة المتهم رجل الأعمال حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجود تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

وأمرت النيابة العامة بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات. ثم أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا.

التحفظ على أموال المتهمين وأسرتيهما

كانت محكمة الاستئناف في مصر قد قررت اليوم الأربعاء التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وأسرته والبرلماني السابق علاء حسانين وزوجته وابنه، ومنعهم مؤقتًا في التصرف في أموالهم الشخصية، بعد اتهامهم في قضية الآثار .

وقررت المحكمة التحفظ على أموال باقي المتهمين في القضية سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوك، أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.

وقررت المحكمة كذلك منع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

مخازن التهريب

يذكر أن أجهزة الأمن المصرية كانت قد ألقت في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذا لقرار النيابة بتهمة تمويله ماديًا للنائب علاء حسانين نائب الجن والعفاريت فى عمليات التنقيب عن الآثار.

واعترف البرلماني السابق في التحقيقات أنه كان يمارس عمليات التنقيب في منطقة أثرية بالقرب من منطقة مصر القديمة بالقاهرة وأن لديه مخزنا للتهريب، كان يخفي فيه المضبوطات، والآثار التي نجحوا في استخراجها

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة حسانين وعصابته على 201 قطعة أثرية، تم إحالتها إلى لجان فنية بوزارة الآثار لفحصها.