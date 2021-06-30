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قضية الآثار بمصر.. التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين

رجل الأعمال المصري حسن راتب

قضية الآثار بمصر.. التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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قررت محكمة الاستئناف في مصر، الأربعاء، التحفظ على أموال رجل الأعمال ومالك فضائية المحور، حسن راتب وأسرته والبرلماني السابق علاء حسانين وزوجته وابنه، ومنعهم مؤقتًا في التصرف في أموالهم الشخصية، بعد اتهامهم في قضية الآثار.

وقررت المحكمة التحفظ على أموال باقي المتهمين في القضية سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكا، أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.

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كما قررت منع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

15 يوما على ذمة التحقيقات

من جانب آخر جدد قاضي المعارضات حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذا لقرار النيابة بتهمة تمويله ماديًا للنائب علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار.

واعترف البرلماني السابق في التحقيقات أنه كان يمارس عمليات التنقيب في منطقة أثرية بالقرب من منطقة مصر القديمة بالقاهرة وأن لديه مخزنا للتهريب، كان يخفي فيه المضبوطات، و الآثار التي نجحوا في استخراجها

وعثرت أجهزة الأمن المصرية بحوزة حسانين وعصابته على 201 قطعة أثرية، تم إحالتها إلى لجان فنية بوزارة الآثار لفحصها.

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