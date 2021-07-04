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بعد انتشار فيديو للتحرش..توقيف شاب هتك عرض طفلة بالجيزة

سجن (آيستوك)
سجن (آيستوك)

بعد انتشار فيديو للتحرش..توقيف شاب هتك عرض طفلة بالجيزة

المتهم يعمل بذات الشركة التي تعمل فيها والدة الطفلة المعتدى عليها

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي

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تمكنت قوات الأمن المصرية من توقيف المتهم في جريمة هتك عرض طفلة في منطقة الجيزة، وذلك بعدما انتشر فيديو للواقعة على موقع "فيسبوك"، وأثار ردود فعل غاضبة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد استطاعت الأجهزة الأمنية تحديد مكان ارتكاب الجريمة في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، كما تمكنت من تحديد المتواجدين في المقطع المصور.

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وأوضحت الأمن أن الطفلة طالبة مقيمة بمنطقة أوسيم، أما المتهم فيعمل في إحدى شركات التجارة، وله سوابق جنائية، ويقيم في ذات المنطقة.

إلى ذلك، تبين خلال التحقيق أن الطفلة المجني عليها هي ابنة موظفة تعمل في ذات الشركة مع المتهم.

الأم تعمل بذات الشركة

وأشارت إلى أن المتهم استغل الفتاة لترددها الدائم على الشركة بصحبة والدتها بحكم عملها، موضحة أنه قام بهتك عرضها داخل المكتب، إلا أنها خافت من الإبلاغ عن الجريمة حرصاً علىأمها.

في موازاة ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهم، ومواجهته بالجريمة حيث أقرّ بارتكابها داخل مقر الشركة التي يعمل فيها.

تعبيرية
تعبيرية

فاعترف باستدراجه للطفلة المجني عليها خلال حضورها برفقة والدتها لمقر العمل بالشركة.

كما تابعت الجهات الأمنية فحص الفيديو للتمكن من معرفة وتحديد من قام بنشره، موضحة أن شريكاً سابقاً للمتهم هو من قام بذلك، حيث اعترف بفعلته بعد اعتقاله والتحقيق معه.

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