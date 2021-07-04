تفاصيل تفحم 4 مصريين بغابات قبرص.. هكذا وقع الحادث

أعلنت وزارة الخارجية المصرية مصرع 4 مصريين في حرائق غابات قبرص، اندلعت أمس السبت، ولا زالت في عدد من القرى.

فقد أفاد بيان الخارجية، اليوم الأحد، بأن السفارة المصرية في نيقوسيا علمت من الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين مصريين نتيجة الحرائق، حيث كانوا يعملون في الجزيرة.

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نقل الجثامين

وذكرت أن السفارة قامت فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

إلى ذلك، أضاف البيان أنه يجري في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته، تمهيداً لإنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى مسقط رأسهم في أسرع وقت ممكن.

من جانبه كشف أبو إسكندر الشامي وهو مواطن سوري يقيم في مدينة قريبة لموقع الحادث لـ "العربية.نت"، إن العمال المصريين يعملون في مزرعة بقرية أودو بلارنكا.

شاحنتهم سقطت واحترقت

وأضاف أنه فور اندلاع الحرائق طلب منهم صاحب المزرعة مغادرة المكان على الفور، مشيراً إلى أنهم "استقلوا شاحنة صغيرة وحاولوا الخروج من المنطقة المشتعلة لكن النيران لاحقتهم".

كما أوضح أن النيران اشتعلت في سيارتهم ولم يتمكن قائدها من تحديد الطريق والاتجاهات بسبب كثافة الدخان، ما أدى إلى سقوط السيارة في وادي سحيق على بعد كيلومتر واحد من الحرائق واشتعلت بمن فيها.

وكشف أن المتوفين المصريين من محافظة المنيا جنوب مصر وتتراوح أعمارهم بين 24 و28 و29 و35 عاماً، لافتاً إلى أن أحدهم كان ينوي السفر إلى مصر قريباً للزواج فيما يعول أكبرهم أسرة مكونة من زوجة و3 أطفال.

وأضاف أن السفارة المصرية تتابع إنهاء الإجراءات، تمهيداً لنقل الجثامين لمصر.