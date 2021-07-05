تفحم 4 مصريين بقبرص.. تفاصيل مروعة يرويها أقارب الضحايا

كشف أقارب المصريين ضحايا حرائق قبرص تفاصيل مأساوية وإنسانية مؤثرة. وقالوا لـ"العربية.نت" إن الضحايا ينتمون لقرية الناصرية التابعة لمدينة بني مزار في محافظة المنيا وإن والدي ثلاثة منهم لا يعلمون حتى الآن بوفاتهم حرقا.

والدا أحد الضحايا لا يعلمان بالخبر

من جهته، أكد القس توما نجل خال الشاب صموئيل ميلاد إن والدي صموئيل لا يعلمان حتى الآن بوفاته، وأخبرناهما أن نجلهما يعاني من اصابة وسيعود سليما حرصا على حالتهما لأنهما مريضان ولا يقويان على تحمل خبر صادم كهذا.

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وأضاف أن نجل خاله سافر للعمل مع أصدقائه في القرية منذ شهر فقط، حيث انتهى من أداء الخدمة العسكرية، وقرر العمل هناك لتحقيق طموحاته ومساعدة الاسرة في نفقاتها، مشيرا إلى أنه كان يعمل في مزرعة للطماطم حتى لقي حتفه في الحرائق.

كما أوضح أن اثنين من الضحايا سافرا منذ مايو الماضي ولحق بهما صموئيل وآخر حيث أن العمل في قبرص موسميا ويبدأ من مايو وينتهي في أكتوبر، مضيفا أن الضحايا كان مقررا عودتهم جميعا في أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من عملهم في المزرعة لعدم وجود عمل هناك خلال الشتاء لهم.

وأشار إلى أن صموئيل يبلغ من العمر 22عاما ولديه شقيق أصغر منه وشقيقة متزوجة.

اتشاح بالسواد

فيما قال إيهاب سلامة شقيق أحد الضحايا وهو عزت سلامة ونجل عم أبانوب ميلاد الضحية الثالث أن القرية كلها اتشحت بالسواد حزنا على فقدان الشباب الأربعة ومصرعهم في هذا الحادث المأساوي الصعب، مضيفا أن التفاصيل التي يسمعونها عن طريقة مصرعهم مرعبة ومأساوية.

وأضاف أنهم ينتظرون وصول الجثامين وإلقاء النظرة الاخيرة على ما تبقى منها، مضيفا أن اسرته في حالة يرثي لها وغير مصدقة حتى الان ما حدث لابنها ونجل عمه.

تفاصيل الحادث المروع

وكان أبو اسكندر الشامي وهو مواطن سوري يقيم في مدينة قريبة لموقع الحادث قد كشف تفاصيل الحادث في تصريحات سابقة للعربية.نت قائلا إن العمال المصريين يعملون في مزرعة بقرية أودو بلارنكا وفور اندلاع الحرائق طلب منهم صاحب المزرعة مغادرة المكان على الفور، مضيفا أنهم استقلوا شاحنة صغيرة وحاولوا الخروج من المنطقة المشتعلة لكن النيران لاحقتهم واشتعلت في سيارتهم ولم يتمكن قائدها من تحديد الطريق والاتجاهات بسبب كثافة الدخان فسقطت السيارة في وادي سحيق على بعد كيلو متر واشتعلت تماما وأصبحوا جثثا متفحمة.

يذكر أن الخارجية المصرية كانت قد أعلنت أنها تلقت إخطارا بمصرع 4 مصريين في حرائق غابات قبرص.

كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.