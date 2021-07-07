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مصر.. إرسال 38 طنًا من المساعدات الطبية إلى السودان

من المساعدات الطبية إلى دولة السودان

مصر.. إرسال 38 طنًا من المساعدات الطبية إلى السودان

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي 

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أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إرسال 38 طنًا من المساعدات الطبية إلى دولة السودان، لدعم القطاع الصحي بالسودان، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأوضح خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، أن الشحنة وصلت مطار الخرطوم صباح اليوم على متن 4 طائرات عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية، لافتًا إلى أن المساعدات تضم 300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين، لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة فيروس كورونا بالسودان، بالإضافة إلى شحنة من الجرعات الكاملة لأدوية فيروس "سي" تكفي لعلاج 11 ألف مريض ضمن العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.

هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

وأضاف أن محمد جاد مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية أكد أن هالة زايد بصفتها رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، فقد قامت وزارة الصحة المصرية بتجهيز طائرة محملة بشحنة من أدوية التخدير والمستلزمات والمحاليل الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية إلى دولة السودان، بقيمة 200 ألف دولار.

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وذكر مجاهد أنه من المقرر أن تتوجه هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مساء اليوم إلى دولة السودان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر والسودان لدعم وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين الشقيقين.

وأكد مجاهد استمرار الجسر الجوي بين دولتي مصر والسودان، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان لتلبية أي احتياجات دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة.

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