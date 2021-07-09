أول جنازة عسكرية لسيدة.. مصر تشيّع جثمان جيهان السادات

تقدم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مشيعي جثمان جيهان السادات قرينة الرئيس المصري الراحل أنور السادات في جنازة عسكرية تقام لأول مرة في مصر لسيدة.

وانطلقت الجنازة من منطقة المنصة بمدينة نصر شرق القاهرة، وهي نفس المنطقة التي دفن فيها جثمان زوجها الراحل، وشارك فيها مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع وكبار رجال الدولة المصرية.

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وكانت رئاسة مصر قد نعت جيهان السادات، وقالت في بيان إنها "قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

كذلك، أصدر السيسي قراراً بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

جنازة عسكرية

من جانبها، نعت انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري جيهان السادات، وقالت إنها "كانت نموذجاً للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال".

وكانت جيهان السادات قد توفيت اليوم عن عمر ناهز 87 عاماً بعد صراع مع المرض.

يشار إلى أنها من مواليد 29 أغسطس 1933. تزوجت الرئيس الراحل عندما كان ضابطاً بالجيش في 29 مايو 1949، وأنجبت منه 3 بنات هن لبنى ونهى وجيهان، وولد واحد هو جمال.

وحصلت على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1977، وماجستير في الأدب المقارن عام 1980، ثم نالت الدكتوراه عام 1986، وعملت بهيئة التدريس في جامعة القاهرة.

كذلك، عملت مؤخراً كأستاذ زائر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية. أسست جمعية الوفاء والأمل لمحاربي أكتوبر، وكانت من الداعمات لتعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري.