تأكيد مصري جزائري على دعم جهود الاستقرار في تونس

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، اليوم الأحد، على دعم جهود الاستقرار في تونس.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، إنه تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في تونس، حيث تم التوافق في هذا الصدد نحو دعم كل ما من شأنه صون الاستقرار فيها وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي حفاظاً على مقدراته وأمن بلاده.

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وحول الأوضاع في ليبيا، اتفق الجانبان حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا.

اتفاق شامل وملزم

كما شدد السيسي للوزير الجزائري، على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية في سد النهضة بالانخراط في عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل السد، وأكد أن مصر متمسكة بحقوقها التاريخية في مياه النيل والحفاظ على أمنها المائي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر والجزائر وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، وكذلك التنسيق السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها.