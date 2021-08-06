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فيديو صادم.. توقيف أطباء نقلوا مريضاً بسيارة نقل في مصر

فيديو صادم.. توقيف أطباء نقلوا مريضاً بسيارة نقل في مصر

المريض أصيب بطلق ناري في رقبته وأقاربه قرروا نقله لمستشفى آخر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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قررت جامعة جنوب الوادي في مصر توقيف أطباء والتحقيق مع آخرين في واقعة نقل مريض بحالة خطرة وعلقت بيده المحاليل في سيارة نقل بمحافظة قنا جنوب البلاد.

وأعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة التحقيق في الواقعة، وتوقيف أطباء مستشفى الجامعة الذين حدثت الواقعة خلال فترة عملهم.

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كما قرر إنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا الحالة، والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للمدرس المساعد.

وأنهى كذلك خدمة مشرف الأمن الذي سمح للسيارة بالخروج من المستشفى .

طلق ناري في الرقبة

وحدثت الواقعة التي أثارت غضباً على مواقع التواصل أول أمس الأربعاء حيث تداول رواد التواصل فيديو لمريض معلق بيده محاليل وفي حالة خطرة إثر إصابته بطلق ناري يتم نقله بواسطة أقاربه على سيارة نقل ما هدد حياته.

من جانبهم، برر أقارب المريض قيامهم بنقل المريض وهو مصاب بطلق ناري في الرقبة، من مستشفى الجامعة إلى مستشفى قنا العام لعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة له ولعدم وجود سيارة إسعاف.

في المقابل، قرر رئيس الجامعة اصطحاب فريق من كبار الاستشاريين في 4 تخصصات جراحية مختلفة للكشف على حالة المصاب بالعناية المركزة بمستشفى قنا العام ووجه بتوفير كافة الرعاية اللازمة له.

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