مصر.. الجيش يصفي 13 إرهابيا خلال مواجهات في سيناء

أعلن المتحدث العسكري المصري، الخميس، مقتل 13 إرهابيا خلال مواجهات بشمال سيناء .

وقال في بيان، مساء الخميس، إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من القضاء على 13 عنصراً إرهابيا في وسط وشمال سيناء، مضيفا أنه تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد 20 خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

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وأشار المتحدث العسكري إلى ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات، كاشفا عن مقتل واصابة 9 من عناصر الجيش خلال المواجهات.