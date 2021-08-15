5 جثث في غلاية زيت.. حادث مأساوي في مصر!

قتل 5 عمال داخل غلاية تكرير الزيوت بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في محافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

في التفاصيل، تعرضت غلاية تكرير الزيوت لعطل فحاول أحد العمال إصلاح هذه الغلاية التي يمتد عمقها لـ6 أمتار وقطرها يصل لـ3 أمتار، إلا أنه اختل توازنه وسقط بداخل الغلاية وأثناء محاولة الباقين إنقاذه سقطوا خلفه تباعاً ليلقوا مصرعهم غرقا تباعاً.

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ووفق تحريات الشرطة، فقد تبين مصرع 5 عمال داخل غلاية الزيت المعطلة، أثناء محاولة أحد العمال إصلاحها من الداخل فاختل توازنه وسقط بداخل الغلاية وأثناء محاولة الباقين إنقاذه سقطوا خلفه تباعاً ليلقوا مصرعهم غرقا داخل الزيت وليس حرقا.

وانتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة لمعاينة مكان الحادث ومناظرة جثث العمال الخمسة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لهم وإعداد تقرير واف بأسباب وتفاصيل الوفاة.

كما أمرت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وعرض مالكي المصنع للتحقيق، كما أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشكيل لجنة فنية لفحص شروط السلامة والأمان داخل المصنع وسرعة تسليم تقرير واف بذلك فور الانتهاء منه.