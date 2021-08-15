.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

5 جثث في غلاية زيت.. حادث مأساوي في مصر!

  • الخط
من موقع الحادث
من موقع الحادث

5 جثث في غلاية زيت.. حادث مأساوي في مصر!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قتل 5 عمال داخل غلاية تكرير الزيوت بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في محافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

بعد انفجار عكار.. الحريري يطالب باستقالة عون العرب والعالم بعد انفجار عكار.. الحريري يطالب باستقالة عون

في التفاصيل، تعرضت غلاية تكرير الزيوت لعطل فحاول أحد العمال إصلاح هذه الغلاية التي يمتد عمقها لـ6 أمتار وقطرها يصل لـ3 أمتار، إلا أنه اختل توازنه وسقط بداخل الغلاية وأثناء محاولة الباقين إنقاذه سقطوا خلفه تباعاً ليلقوا مصرعهم غرقا تباعاً.

ووفق تحريات الشرطة، فقد تبين مصرع 5 عمال داخل غلاية الزيت المعطلة، أثناء محاولة أحد العمال إصلاحها من الداخل فاختل توازنه وسقط بداخل الغلاية وأثناء محاولة الباقين إنقاذه سقطوا خلفه تباعاً ليلقوا مصرعهم غرقا داخل الزيت وليس حرقا.

وانتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة لمعاينة مكان الحادث ومناظرة جثث العمال الخمسة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لهم وإعداد تقرير واف بأسباب وتفاصيل الوفاة.

كما أمرت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وعرض مالكي المصنع للتحقيق، كما أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشكيل لجنة فنية لفحص شروط السلامة والأمان داخل المصنع وسرعة تسليم تقرير واف بذلك فور الانتهاء منه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض
احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة
الأكثر قراءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار
جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله
قبل أن تذهب
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
اكتشف المزيد