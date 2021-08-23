.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزيرة الصحة: رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلاس في مصر

  • الخط
هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة المصرية

وزيرة الصحة: رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلاس في مصر

بروتوكول مع شركة جونسون أند جونسون لإنتاج اللقاحات في مصر قريبا

القاهرة - ريم الششتاوي

نشر في: آخر تحديث:

صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الاثنين، عن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر خلال الأسابيع الماضية.

شراكة مع جونسون أند جونسون

كما أشارت الوزيرة فيما يخص اللقاحات أنه سيكون هناك بروتوكول سيوقع قريباً مع شركة جونسون أند جونسون لإنتاج اللقاحات في مصر، وأضافت زايد أن اللقاحات المتاحة في مصر آمنة تماماً ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وعلى جميع المواطنين التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وتابعت أن اللقاح المصري مماثل تماماً للقاح سينوفاك الصيني، كما تم إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك على أن يتم توريد أول مليون جرعة في المراكز الطبية بداية من الغد.

مصر ترفع الحجز الإداري عن 3 آلاف شركة بعد سداد الضرائب شركات اقتصاد مصر مصر ترفع الحجز الإداري عن 3 آلاف شركة بعد سداد الضرائب

وأكدت وزيرة الصحة المصرية، أن مصر ستحصل الشهر القادم على نحو 5 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا. وأشارت زايد أن هناك شراكة مصرية مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع اللقاحات المصرية وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة
فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ
الأكثر قراءة
انتشار زواج انتشار زواج "البارت تايم" بمصر.. والإفتاء تحذر: محرم وباطل!
مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق
اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي
قبل أن تذهب
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
اكتشف المزيد