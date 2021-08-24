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بالصور.. مصر تعيد رعاياها من أفغانستان

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إجلاء المصريين من أفغانستان إلى مصر
المصريون العائدون من أفغانستان
أفغانستان وطالبان

بالصور.. مصر تعيد رعاياها من أفغانستان

عاد مساء أمس الإثنين مسؤولي السفارة المصرية والبعثة الأزهرية وعدد من العاملين المصريين في أفغانستان إلى القاهرة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعادت السلطات المصرية الجالية المصرية المتواجدة في أفغانستان إلى بلادها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان

وعاد مساء أمس الإثنين مسؤولي السفارة المصرية والبعثة الأزهرية وعدد من العاملين المصريين في أفغانستان، على متن طائرة إلى القاهرة.

وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أكدت سماع دوي إطلاق نار مكثف في الجزء الشمالي من مطار كابل لتفريق حشود من الأفغان الراغبين بالخروج من أفغانستان إثر سيطرة حركة طالبان عليها.

من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
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وفي وقت سابق، قال مسؤولون ألمان إن معركة بالأسلحة النارية قد اندلعت عند إحدى بوابات مطار كابل الدولي وأسفرت عن مقتل جندي أفغاني واحد على الأقل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قد أعلن الاثنين إحراز "تقدم ضخم في عمليات الإجلاء من أفغانستان"، معرباً عن ثقة واشنطن بقدرتها على إنهاء عمليات الإجلاء بحلول الموعد المحدد له في 31 أغسطس الحالي.

ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن سيمدد مهلة انسحاب القوات الأميركية لما بعد 31 أغسطس، قال سوليفان إن الرئيس يتعامل مع الأمر "يوماً بيوم وسيتخذ قراراته تباعاً".

من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
  • من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
  • من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
  • من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
3 صور
من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
من عملية إجلاء المصريين من أفغانستان
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