مصر.. القبض على عامل هشم رأس زوجته بالفأس

هزّ حادث مروع الشارع المصري عقب قيام زوج بتهشيم رأس زوجته بسبب خلافات عائلية، وذلك في محافظة قنا المصرية.

وهشّم الزوج رأس زوجته بالفأس ما تسبب في كسر جمجمتها وبجرح قطعي في رأسها.

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وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن قنا، اللواء مسعد سكين إخطاراً يفيد بإصابة الزوجة نادية( 42 عاماً)، التي تسكن بقرية الزرايب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ بسبب ضرب بالفأس إثر خلافات عائلية.

إلى ذلك، نقلت المصابة إلى مستشفى أبو تشت، ثم تم نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي لاستكمال علاجها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بعد محاولة هروبه، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في القضية.