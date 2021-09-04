.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أنا هموت قريب جداً".. طفلة مصرية تتحدث عن وفاتها

  • الخط
الطفلة المتوفاة
الطفلة المتوفاة

"أنا هموت قريب جداً".. طفلة مصرية تتحدث عن وفاتها

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

ساد الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، تأثراً برحيل طفلة صغيرة توفيت بعد أن تحدثت عن وفاتها، وتركت رسالة مؤثرة حددت فيها من يقوم بدفنها ومن يتولى تشييع جثمانها.

وفي التفاصيل، توفيت الطفلة مارينا ميلاد التي تبلغ من العمر 12 عاماً، أول من أمس بعد أن تركت رسالة تشبه الوصية كتبتها قبل 3 أشهر.

فيديو صادم.. سيدات يرعين قطيع أبقار على طريق في مصر! مصر فيديو صادم.. سيدات يرعين قطيع أبقار على طريق في مصر!

وتنبأت الطفلة في الرسالة بوفاتها عقب صراع مع المرض، حيث بدأتها بجملة "أنا هموت قريب جداً.. أنا متأكدة"، واختتمتها بوصية حددت فيها مراسم تشييع جثمانها.

رسالة أبكت الجميع

ويرجع تاريخ الرسالة التي تداولتها مواقع التواصل إلى يوم 6 يونيو الماضي، وقالت فيها الطفلة "أنا مارينا.. أنا هموت قريب جداً، أنا متأكدة.. فىه صوت بيقولى أن أنا هموت قريبا وأنا حاسه كده، لما اموت متغسلنيش ومحدش يشوفنى غير سامح وماجد وأنتى وبابا تلبسونى ومحدش يلبسنى غيركم، واللى يشيل الصندوق بابا وأعمامى وأنتى وماجد وسامح وعمى هانى، وأنتى تروحى المدافن ما تلبسيش أسود، ولا تعيطى ولا تعملى، وشغلوا التليفزيون وتجيبى كحك وبسكويت وتوزعى وتعملى قرص العدرا وقرص الملاك وتوزعيهم .

رسالة الطفلة
رسالة الطفلة

ويبدو أن الرسالة كانت موجهة لوالدة الطفلة فيما كشف أقاربها أنها توفيت بعد صراع مع مرض السرطان وأنها كانت تعاني من ورم خبيث أسفل اللسان، وكان يعود كل مرة رغم إجراء عدة عمليات جراحية لاستئصاله ورغم خضوعها للعلاج الكيماوي.

صراع مع المرض

كذلك، عانت الطفلة كثيراً وصارعت المرض لكنه قهرها في النهاية وتغلب على جسدها النحيل، لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل يومين.

ونفذ أقارب الطفلة وصيتها حرفياً وشيعوا جثمانها في موكب مهيب بمسقط رأس العائلة في محافظة المنيا جنوب مصر.

وحمل النعش كل من حددتهم بالاسم، حيث واروا جسدها التراب تاركين وراءه قصة ورسالة لاتزال تثير حزنا وألماً على مواقع التواصل في مصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً
في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير
الأكثر قراءة
صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان
جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية! جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية!
بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره
السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لفتاة تقفز من الطابق 8
فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته
قبل أن تذهب
أحمد مسعود ينفي سيطرة طالبان على بنجشير بمشاهد مصورة للاشتباكات
أحمد مسعود ينفي سيطرة طالبان على بنجشير بمشاهد مصورة للاشتباكات
اكتشف المزيد