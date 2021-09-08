فضلت الموت على طلب امرأة.. تفاصيل بشعة بمقتل فتاة مصرية

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في مصرع "فتاة بني سويف" التي قفزت من الدور الثالث من داخل شقة امرأة سيئة السمعة والسلوك بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

إلى هذا، أوضحت التحقيقات أن الفتاة رفضت تنفيذ طلبات المرأة في ممارسة الرذيلة لقاء حصولها على مقابل مادي فتم احتجازها داخل غرفة مما دفع الضحية إلى الهروب فسقطت ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى.

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من جانبه، قال والد المجني عليها إن ابنته سافرت إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل، "بعد أن أكدت أن صديقتها تعمل في القاهرة داخل محل ملابس ووفرت لها فرصة عمل بمرتب مغرٍ مقارنة بالمبلغ الذي كانت تحصل عليه في محافظة بني سويف".

وأكد لجهات التحقيق أن ابنته كانت تتصل به وأسرتها يوميا، حتى فوجئوا باتصال هاتفي من ضابط بقسم شرطة المقطم يطلب منه الحضور إلى القاهرة لأن ابنتهم في المستشفى في حالة حرجة.

امرأة سيئة السمعة

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا من المستشفى بمنطقة المقطم بوصول فتاة تدعى "مروة. م" 17 سنة، مصابة بنزيف في المخ وكسور متفرقة بجسدها، بسبب سقوطها من أعلى، فانتقل ضباط قسم شرطة المقطم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها مقيمة مع ربة منزل وزوجها بمنطقة المقطم.

وقالت التحريات إن ربة منزل وزوجها لهما معلومات جنائية استقطبت فتاة من محافظة بني سويف من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتشغيلها في شبكة دعارة تقودها الزوجة بمنطقة المقطم، وأضافت: "بمجرد دخول الضحية شقة المتهمة فوجئت بمحاولة إجبارها على ممارسة أعمال الدعارة بمقابل مادي، وعندما رفضت تم احتجازها داخل الشقة لإجبارها على ممارسة أعمال الدعارة فقفزت من الشرفة".