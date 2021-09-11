مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل واقعة انتشار فيديو لعراة يرقصون على شظايا مصابيح بالقاهرة.

وقالت الوزارة إنه تبين أن أحد الأشخاص شرع بالعزف عى طبلة في عرس، وقامت مجموعة من الشباب بالرقص حوله بعد خلع ملابسهم من الجزء العلوى على أرض مغطاة بشظايا مصابيح محطمة.

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وذكرت الوزارة أنه أمكن ضبط الشخص العازف على الطبلة، والذي اعترف بحدوث الواقعة منذُ عام بأحد الأعراس.

وكان قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لأحد الأفراح الشعبية في منطقة أرض اللواء بحي إمبابة، أحد أشهر الأحياء الشعبية في العاصمة المصرية القاهرة.

وظهرت في الفيديو احتفالات غريبة يقوم بها الشباب الذين يرقصون نصف عراة في منتصف أحد الشوارع، على بقايا مصابيح متكسرة، ما استفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الفيديو الغريب موجة من التعليقات المستنكرة والساخرة، والتي طالبت بتحقيق عاجل.