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مصر.. مقتل 9 أشخاص في حادث سير بمحافظة المنيا

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إسعاف حادث سير مصر

مصر.. مقتل 9 أشخاص في حادث سير بمحافظة المنيا

دبي - العربية.نت

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في حادث مروع في محافظة المنيا جنوب القاهرة، لقي 9 أشخاص مصرعهم إثر حادث تصادم بين سيارة وخلاطة مواد بناء، مساء السبت، بالقرب من محور سمالوط بزمام قرية السرارية، في شمال المنيا، وجرى إيداع جثث الضحايا بمستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة.

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في التفاصيل، كشفت مصادر طبية عن أن المتوفين هم: حازم هشام 30 عاما، وابنته مكة 4 سنوات، وفايز محمود 35 عاما، وعلاء محمود 40 عاما، وحشمت محمد 75 عاما، وجمال محمد 10 سنوات، وطه محمد 23 عاما، ووفائي حشمت 52 عاما، ورجبية عبد المطلب 41 عاما.

فيما أفادت مصادر أمنية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام خلاطة مواد بناء بسيارة بيجو، وتم إيداع جثث الضحايا، وجميعهم من قرية السريرية بمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالحادث.

يشار إلى أن نفس المركز "سمالوط"، شهد الجمعة الماضية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة"، على الطريق الدائري، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين.​

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