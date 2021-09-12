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مصر: فيضان نهر النيل هذا العام أعلى من المتوسط حتى الآن

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وزير الري المصري

مصر: فيضان نهر النيل هذا العام أعلى من المتوسط حتى الآن

القاهرة - ريم الششتاوي

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كشف وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، أن فيضان نهر النيل هذا العام أعلى من المتوسط حتى الآن، مع استمرار نفس معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل خلال سبتمبر.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اليوم الأحد، أن أجهزة الوزارة المعنية تواصل متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

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كما أشار إلى استمرار نفس معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل خلال شهر سبتمبر الجاري، لافتاً إلى أن فيضان هذا العام أعلى من المتوسط حتى الآن بالتزامن مع استمرار عملية الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية، مع تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

الاستعداد لموسم الخريف

واطمأن الوزير على الموقف المائي الحالي وبمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف بما يمكن المنظومة المائية من توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.

كذلك، وجه بمواصلة الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.

صورة من الاجتماع الدوري
صورة من الاجتماع الدوري

رفع حالة الاستنفار بجميع الإدارات

إلى ذلك، أكد الوزير المصري ضرورة رفع حالة الاستنفار بجميع إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى البلاد، وذلك من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لمناسيب وقطاعات وجسور كافة المجاري المائية والمحطات ووحدات الطوارئ.

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