ضبط المهدد بتفجير مجمع محاكم بمصر.. "محام فعلها لتأجيل قضية"

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب منشور التهديد بتفجير مجمع محاكم المنيا جنوب القاهرة والذي قامت السلطات بإخلائه صباح السبت تحسبا لوجود متفجرات.

وتبين إن المتهم محامي وفعل ذلك لرغبته في تأجيل دعوى قضائية تنظرها المحكمة في لموكله.

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من جانبها، أعلنت وزارة العدل تلقيها إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا، بالعثور على منشورات تفيد وجود متفجرات بالمبنى.

كما أكدت الوزارة أنه حرصًا على المواطنين أخلت المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين، والعمال بشكل سلسل وأمن ووفقًا لاجراءات وقواعد السلامة منعًا للتدافع، ونقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

جسم غريب

وأضافت، أنه بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى المبنى، وتمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة تبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات.

كما قالت إنه بعد التأكد من سلامة المبنى انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور أي جزاء قانونى سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظًا على حقوق المتقاضين.

منشور مجهول

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد أخلت منطقة مجمع محاكم المنيا، بمدينة المنيا، جنوب القاهرة بعد اكتشاف منشور مجهول يهدد بتفجيره. وطالب المنشور المواطنين بالابتعاد حرصا على حياتهم ، مضيفا أنه سيقوم بعدة تفجيرات في طوابق المبنى انتقاما من أحد القضاة.

من جانبها قامت أجهزة الأمن بتطويق المكان والمنطقة المحيطة به ، واخلت المبنى ، كما قامت قوات المفرقعات بتمشيطه بحثا عن أي عبوات ناسفة أو متفجرات.

وكشف مصدر أمني إنه جرى تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، كما تم تمشيط كافة المناطق المحيطة بالمبنى و التأكد كذلك من عدم وجود أي عبوات أو متفجرات.