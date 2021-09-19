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جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن

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صورة تعبيرية ذبح سكين
صورة تعبيرية

جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن

إثر مشاجرة عنيفة بين الزوجين بسبب تعاطي الزوج المواد المخدرة

القاهرة-ريم الششتاوي

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جريمة بشعة شهدتها محافظة الفيوم، حيث قام أحد الجزارين بقتل زوجته ذبحاً وقام بشقها نصفين في الطريق العام بمركز سنورس.

سيدة مذبوحة بميدان عام

في التفاصيل، تلقى مدير أمن الفيوم إخطاراً يفيد بورود بلاغ بمقتل زوجة جزار في إحدى الميادين العامة مذبوحة بداية من الرقبة حتى نهاية البطن.

طعنات وذبح

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل السيدة على يد زوجها الذي قام بالاستسلام للأجهزة الأمنية، مع رصد الأجهزة الأمنية لحالة جثة زوجته التي تلقت العديد من الطعنات بداية من الصدر حتى نهاية البطن، وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة بمستشفى سنورس المركزي.

خلافات أسرية

وأشارت تحريات المباحث إلى أن سبب قتل الجزار لزوجته، كان إثر مشاجرة عنيفة بين الزوجين، وذلك بسبب تعاطي الزوج المواد المخدرة، ما دفع زوجته إلى ترك منزل الزوجية والانتقال إلى منزل والدها، وبعد شجارهما مرة أخرى وطلبها الطلاق منه، قام باللحاق بها إلى أحد الميادين، وقام بطعنها عدة طعنات وذبحها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، حيث هدد الجزار كل من حاول أن يتدخل لإنقاذ زوجته.

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وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة لتقوم بمباشرة التحقيقات، حيث قررت النيابة العامة تشريح الجثة لكتابة تقرير تفصيلي حول أسباب الوفاة. وأشار العديد من شهود العيان، إلى أن الجزار قام بتسليم نفسه بعد ارتكابه للجريمة، واعترف بتفاصيل الجريمة، كما أكدوا أن زوجته كانت دائمة الشجار معه.

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