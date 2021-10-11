.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غموض كبير في مصر عن ميكروباص سقط بالنيل واختفى مع ركابه

  • الخط
نهر النيل من الجهة المصرية (istock)
نهر النيل (istock)

غموض كبير في مصر عن ميكروباص سقط بالنيل واختفى مع ركابه

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انحرف "ميكروباص" وهو يمر أمس الأحد على "جسر الساحل" بمنطقة إمبابة جنوب القاهرة، واصطدم بحاجز حديدي، خلع منه 3 أمتار تقريبا بفعل الاصطدام، ثم هوى إلى نهر النيل، إلا أنه اختفى بعد ذلك تماما، ولم تظهر أي جثة ممن كانو فيه، وعددهم 14 راكبا، في غموض لم تجد له فرق الإنقاذ النهري تفسيرا، سوى أن النهر جرف الحافلة الصغيرة، وجثث من قضوا فيها غرقا.

وكانت أجهزة الأمن انتقلت إلى الجسر بعد تلقيها بلاغا من شهود عيان بسقوط الميكروباص عن الجسر الذي الذي أكد عدد من المواطنين أنه يشهد بين الحين والآخر حوادث سرقات للحديد، وهو ما يفسر اختفاء السور الحديدي.

لكن الغريب، أنه رغم وجود شهود رأوا الباص يسقط في المياه، إلا أن مسؤولا من القيادات الأمنية بموقع الحادث، أكد بحسب وسائل إعلام محلية، "عدم وجود أي بلاغ مقدم عن فقدان مواطنين أو اختفائهم ولم يتقدم سائق أيضا بأي إفادة عن اختفاء زميل له"، كما قال.



وفي الفيديو المعروض أعلاه، وهو من برنامج "الحكاية" للإعلامي، عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر" مساء أمس، مزيد من المعلومات المرفقة بالحيرة عن الباص الصغير وما حل به، علما أن فرق الإنقاذ النهري لم تتوقف عن البحث الذي لم يؤدِ إلى أي نتيجة حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ
كوكب كوكب "جهنمي" مطره حديد سائل وسرعة رياحه 16 ألف كيلومتر
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد