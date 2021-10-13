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وفاة "طبيب فقراء" جديد بمصر.. وجنازة حاشدة لتوديعه

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تشييع طبيب الفقراء
خاص

وفاة "طبيب فقراء" جديد بمصر.. وجنازة حاشدة لتوديعه

اشتهر "طبيب الفقراء" بمعالجته لأهالي قريته في الفيوم بسعر رمزي مع إجراء جراحات لمن تستدعي حالتهم ذلك دون مقابل

القاهرة - العربية.نت

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في جنازة حاشدة، شيع المئات من أهالي قرية في الفيوم بمصر طبيباً اشتهر بينهم بلقب "طبيب الفقراء"، حيث كان يعالجهم مقابل مبلغ رمزي لا يتجاوز 20 جنيهاً مصرياً، ما يعادل دولارا وثلثا.

وتوفي مساء أمس الدكتور علي الباسل، أستاذ الجراحة بكلية الطب، والذي كان يقيم في القاهرة ولديه عيادة لاستقبال مرضاه في منطقة مدينة نصر شرق العاصمة. وكان هذا الطبيب يتوجه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع لقريته قصر الباسل بمدينة إطسا محافظة الفيوم، لعلاج أهاليها بسعر رمزي بدأ بـ5 جنيهات ثم زاد إلى 20 جنيهاً، مع إجراء جراحات لمن تستدعي حالته ذلك دون مقابل أيضاً.

الدكتور علي باسل
الدكتور علي باسل

وقال أيمن الباسل، أحد أبناء قرية قصر الباسل لـ"العربية.نت" إن الطبيب الراحل لم يتوقف عمله عند هذا الحد، بل كان يتبرع بما يتقاضاه من أجر رمزي للجمعيات الخيرية والأيتام في القرية، مضيفاً أن آباء القرية الذين يقيمون في القاهرة كانوا يعالجون في عيادته الخاصة في العاصمة أيضاً بسعر رمزي مثلهم مثل المقيمين في القرية.

وكشف شباب القرية أن الطبيب الراحل كان لا يتأخر عن الرد هاتفياً على أي مريض من أبناء قريته للإجابة عن استفسار أو استشارة، مؤكدين أنه كان يتبرع بوقته وجهده وماله وعلمه للقرية وأهلها بحب وود ويراه نوعاً من رد الجميل لهم.

وأكدوا أنهم أصيبوا بصدمة عندما علموا بنبأ وفاته، واتشحت القرية كلها بالسواد، وعمت حالة من الحزن بعدما فقدوا داعماً وظهيراً لهم يقف معهم ويساندهم ويدعمهم بكل ما يملك، مضيفين أن جميع سكان القرية ومن كافة الأعمار خرجوا لتوديع جثمان الطبيب ونقله لمثواه الأخير في مقابر عائلته وفق وصيته.

"العربية.نت" داخل عيادة "طبيب الغلابة" بعد إعادة افتتاحها مصر "العربية.نت" داخل عيادة "طبيب الغلابة" بعد إعادة افتتاحها

وكانت مصر قد فقدت في يوليو من العام الماضي الدكتور محمد مشالي المعروف باسم "طبيب الغلابة" لمجهوداته المعروفة في خدمة الفقراء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وكان مشالي قد اشتهر بلقب "طبيب الغلابة"، حيث كان يعالج المرضى الفقراء مجاناً في عيادته بطنطا، ويساعدهم على شراء العلاج أيضاً.

وعقب إعلان نبأ وفاته نعاه مجلس الوزراء المصري وشيخ الأزهر وعدد من الشخصيات العامة والمشاهير في مصر والعالم العربي.

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