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جديد اللص سارق هاتف الصحافي المصري.. وصورتان للتأكيد!

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المتهم يحمل صورته التي التقطت له خلال البث

جديد اللص سارق هاتف الصحافي المصري.. وصورتان للتأكيد!

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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أمرت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، بإحالة اللص الذي سرق هاتف صحافي خلال بث تلفزيوني مباشر للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وقال بيان إن النيابة العامة تلقت بلاغا بسرقة هاتف صحافي أثناء تصويره مقطعا خلال مزاولة عمله، مضيفا أن وحدة الرصد والتحليل رصدت تداول مقطع لتصوير الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجاني حال ارتكابه الواقعة.

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كما كشف أن النيابة شاهدت المقطع فتبينت بدايته بتحدث المجني عليه معلقًا على أحداث وقعت يومها ثم تغيّر المشهد ليظهر فيه المتهم أثناء قيادته دراجة آلية، وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بانتزاع المتهم الهاتف من يده وفراره به مستقلًّا دراجة آلية بدون لوحات معدنية عكس اتجاه السير.

وكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبها، وتوصلت بالفعل لتحديد الجاني، وتمكنت من ضبطه مستقلًّا الدراجة الآلية المستخدمة في الواقعة، كما توصلت لمحل إخفاء الهاتف المسروق وضبطت حائزه.

في المقابل، أقر المتهميْن بارتكاب الواقعة، وأقر السارق بصحة ظهور وجهه بالمقطع المتداول، وأمرت بتقديمهما للمحاكمة الجنائية محبوسين.

الصحافي وقد عاد إليه هاتفه
الصحافي وقد عاد إليه هاتفه

صورتان تؤكدان الحقيقة

إلى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل صورة للمتهم خلال احتجازه في أحد المقار الأمنية وبجواره صورته التي التقطت له خلال البث المباشر، كما تداولوا صورة أخرى للصحافي بعدما عاد إليه هاتفه المسروق.

وكان الصحافي قد تعرض أمس الثلاثاء، لسرقة هاتفه المحمول أثناء عرضه لبث مباشر على الهواء من شوارع القاهرة.

وخلال قيام مراسل صحيفة "اليوم السابع" بنقل أجواء شوارع القاهرة بعد تعرض البلاد لهزة أرضية قدرت بـ6 درجات على مقياس ريختر، قام لص يقود دراجة بخارية بسرقة الهاتف، دون أن يعلم أن الكاميرا مازالت مفتوحة على البث المباشر فكشف هويته، وظهر وجهه كاملا، وهو يدخن سيجارته.

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