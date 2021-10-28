ليبيا.. محاكمة 44 مصرياً بتهمة الهجرة غير الشرعية

أحالت السلطات الليبية 44 مصريا إلى المحاكمة بتهمة الهجرة غير الشرعية.

إلى هذا، ذكرت إنه تمت إحالة 44 مصريا مهاجرين غير شرعيين من رحبة الدروع إلى مركز إيواء طرابلس طريق السكة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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وكشفت أن هؤلاء المصريين كانوا مجتمعين في مخزن للهجرة إلى أوروبا ودخلوا الأراضي الليبية عن طريق التسلل وبطريقة غير قانونية، مضيفة أن وحدة الإيواء قامت بإيوائهم وتقديم الخدمات لهم لحين إحالتهم إلى نيابة الهجرة بمكتب النائب العام.

وكان مصريون في ليبيا قد اختفوا منذ سبتمبر الماضي، حيث أعلن أهالي قرية الجزازرة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، اختفاء 16 من أبنائهم في ليبيا منذ 24 سبتمبر.

يأتي هذا الإعلان وسط ترجيحات بالقبض عليهم من جانب السلطات الليبية بسبب هجرة غير شرعية.

مصير مجهول

فيما قال اثنان من أهالي القرية لـ"العربية.نت" وقتها، إن 16من أبنائهم اختفوا في ليبيا منذ 24 سبتمبر الماضي ضمن آخرين، مؤكدين أن السلطات المصرية تكثف جهودها حالياً لمعرفة مصيرهم والوصول إليهم، موضحين أن آخر مكان تواجد فيه الشباب كان بمنطقة قرقاش قرب العاصمة الليبية طرابلس.

يذكر أنه في حادثة منفصلة، أعلن مواطنون مصريون في مارس الماضي اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا.

اختطاف وفدية

وكشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة أطسا بمحافظة الفيوم حينها، أن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، وطلبوا فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.

يشار إلى أن السلطات المصرية كانت نجحت سابقاً في تحرير 32 شاباً اختطفتهم عصابات بمنطقة بني وليد في ليبيا في يناير الماضي. وهؤلاء الشبان هم من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا جنوب البلاد، وقد سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك وخطفتهم عصابات.