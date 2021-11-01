مصر.. الموافقة على منح رخص لقيادة هذه المركبات من عمر 16 عاماً

وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون المرور وقانون الطفل الصادر، وذلك بإتاحة منح رخص القيادة عند 16 عاماً ميلادي للمركبات الخفيفة.

حيث استعرض أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، مشروع القانون، حيث يستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، بالإضافة إلى توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

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واستهدف التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.

وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوكتوك.

من جهته، أوضح ممثل الحكومة خلال الجلسة أن تعديلات قانون المرور لا يسري على التوكتوك، لافتاً إلى أنه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيصا في وحدات المرور. وأكد ممثل الحكومة، أنه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد قطاع الغيار من الخارج.