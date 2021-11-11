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جريمة بشعة في مصر.. قتل طفلة بعد تعذيبها

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مقتل طفلة تعبيرية
تعبيرية

جريمة بشعة في مصر.. قتل طفلة بعد تعذيبها

القاهرة - ريم الششتاوي

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مجدداً وبعد مرور أقل من أسبوع على جريمة القتل المفجعة، التي طالت طفلة في سوهاج بمصر، شهدت محافظة الجيزة جريمة مماثلة بحق طفلة لا يتعدى عمرها 5 سنوات.

في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في قسم كرداسة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة في أحد الشوارع وعليها آثار تعذيب وكدمات.

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وقال شهود لأجهزة الأمن إنهم اكتشفوا الجثة ملقاة وسط مخلفات أخشاب بجوار إحدى المقاهي الشعبية قرب الطريق الدائري، مؤكدين أن الطفلة ليست من سكان المنطقة.

إلى ذلك، قام رجال المباحث بفحص بلاغات التغيب التي تلقوها خلال الفترة الأخيرة، لمعرفة هوية الطفلة.

الأمن المصري
الأمن المصري

تعذيب وحشي

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة تعرضت لتعذيب وحشي، ما تسبب في وفاتها حيث قام القاتل بالتخلص من جثتها في أحد الشوارع.

كما أظهرت التحريات اعتياد زوج الأم على ضرب الطفلة وتعذيبها ما تسبب في وفاتها، واستعانته بنجله ليتخلص من الجثة ليبعد الشبهات عنه.

إلا أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بالجريمة اعترفوا بارتكابها بحجة تأديبها، وقامت القوات بتحرير محضر بالواقعة واستكمال التحقيقات.

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