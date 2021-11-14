بطريقة لا تصدق.. هكذا أنقذ شاب مصري طفلا من الموت

في مشهد حبس أنفاس المئات ممن شاهدوا الواقعة على الطبيعة والملايين من الذين تابعوها عبر مواقع التواصل، تمكن شاب مصري من انقاذ طفل صغير من الموت خنقا اثر حريق نشب في شقة أسرته بمدينة العبور شمال القاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لشاب يقف على حافة نافذة بالطابق الرابع ليلتقط طفلا من الطابق الخامس العلوى بسبب نشوب حريق بالشقة لينقذه من الموت.

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فيما اعرب رواد التواصل عن دهشتهم لهذا الموقف البطولي واعجابهم بشهامة الشاب الذي كاد أن يتعرض للموت في حالة إذا ما اختل توازنه وسقط بالطفل من الطابق الرابع.

وكشف الشاب محمد عثمان الذي قام بالعمل البطولي ويبلغ من العمر 22 عاما تفاصيل الواقعة "للعربية.نت" وقال إنه يعمل مساعدا لصيدلي في صيدلية بحى الكرامة بالعبور الجديدة بمحافظة القليوبية، مضيفا أنه وخلال تواجده في عمله مساء الجمعة سمع صراخا واستغاثات من شقة بالطابق بالخامس في العقار المقابل للصيدلية.

وقال إنه ودون تردد هرع لمكان الحريق وسمع استغاثة الأسرة بتعرض طفلها للاختناق ويكاد يلقي حتفه جراء الحريق وعدم قدرتهم على الخروج من الشقة، التي نشبت النيران في مطبخها بجوار الباب الرئيسي، مشيرا إلى أنه علم بعدم وجود سكان في الشقة التي تقع في الطابق الرابع أسفل شقة الأسرة ولذلك قام باقتحامها وكسر نوافذها.

سور النافذة

كما أضاف أنه وقف على سور نافذة الشقة وطلب من الاسرة القاء طفلها له، وسط مخاوف الجميع، لكنه طمأنهم بقدرته على الثبات والتوازن وتفادي السقوط ونجح بالفعل في التقاط الطفل والدخول به للشقة السفلية.

وتابع الشاب المصري أنه لم يعلم حتى الآن سر قوته التي ظهرت فجأة ودفعته لاتخاذ هذا القرار الصعب وتنفيذه، مؤكدا أنه ليس خارقا وأن الواقعة لو تكررت مرة أخرى فلن يستطع تكرار ما فعله.

محمد الذي مازال يدرس في السنة الأخيرة بكلية السياحة والفنادق ويعمل في الصيدلية لتدبير نفقاته لا يقيم في المنطقة، ولكن كما يقول ارتجف جسده من صراخ الأسرة التي كانت تنتظر الموت ولم تفكر سوى في انقاذ طفلها.

ماس كهربائي

وأضاف أنه لم يتمكن من تكرار ما فعله مع الطفل مع باقي أفراد الأسرة، لكون الطفل خفيف الوزن ويسهل انقاذه، مشيرا إلى أن قوات الإطفاء وصلت سريعا وتمكنت من اخماد النيران وانقاذ باقي أفراد الأسرة .

وكشف أنه علم أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى بالميكرويف بمطبخ الشقة، وامتد لباقي أجزائها فى دقائق معدودة والتهم كثيرا من محتوياتها.

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة حى الكرامة بالعبور الجديدة وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء، وتم اخماد النيران ، فيما تعرض مالك الشقة لحالة اختناق وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.