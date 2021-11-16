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واقعة مؤلمة.. لوح خشبي يخترق جسد سائق مصري

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اللوح الخشبي

واقعة مؤلمة.. لوح خشبي يخترق جسد سائق مصري

القاهرة - ريم الششتاوي

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في واقعة مؤلمة اخترق لوح خشبي طوله متر ونصف جسد شاب، نتيجة حادث سير تعرض له.

في التفاصيل، تعرض الشاب، البالغ من العمر 32 عاماً، والذي يعمل سائقاً لعربة كارو، لحادث سير تسبب بنفاذ لوح خشبي في جسده.

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وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي أمس الاثنين، حيث قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة له بالتعاون مع قسم التجميل والمسالك البولية والتخدير لاستخراج اللوح الخشبي الذي اخترق فخذه من الناحية اليمنى، وصولاً لكيس الصفن إلى الناحية اليسرى.

كما تمكن الأطباء من إزالة اللوح واستكشاف الجرح.

كذلك أكدوا أن العملية نجحت والمريض في حالة مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية.

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