هل تصل عقارب وثعابين أسوان إلى القاهرة؟.. مسؤول يشرح

بعد الرعب الذي عاشته محافظة أسوان جنوب مصر الجمعة الماضية، عقب خروج عقارب وثعابين من جحورها، ومهاجمة مواطنين وسط أحوال جوية سيئة، زادت المخاوف من وصولها إلى القاهرة.

فقد أكد رئيس قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية في مصر شاكر أبو المعاطي إمكانية وصول العقارب والثعابين التي ظهرت في أسوان الأسبوع الماضي، إلى العاصمة القاهرة.

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وأوضح في تصريح لوسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء، أن إمكانية وصولها واردة وذلك من خلال نهر النيل وبفعل التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن العمارات السكنية والبنايات تجعل صعوبة في انتشارها.

أمطار وسيول

كذلك، كشف عن أسباب ظهور العقارب والثعابين في مدينة أسوان، موضحاً أن "العقارب والثعابين تسكن في الجبال وتختفي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعند هطول الأمطار تجرفها السيول من الجبال وتبدأ في الانتشار".

وأشار إلى أن انتشار الحشرات والعقارب والثعابين في أسوان حالة مؤقتة، وعندما تجف مياه الأمطار ستعود مرة أخرى إلى جحورها.

يذكر أن محافظة أسوان شهدت سقوط أمطار غزيرة، وصلت كميتها إلى 4.5 مليليتر، ما أدى لحدوث جريان سطحي وسيول، أدت لدخول المياه في الجحور، وخروج ما فيها إلى المناطق المنخفضة والمنازل.