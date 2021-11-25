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خامس إعلامية بشهر واحد.. مصر تودع كبيرة المذيعات

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منيرة يوسف
منيرة يوسف

خامس إعلامية بشهر واحد.. مصر تودع كبيرة المذيعات

سيدفن جثمانها بمقابر العائلة بطريق الفيوم

دبي - العربية.نت

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نعت وسائل الإعلام المصرية، الخميس، الإذاعية منيرة يوسف التي توفيت بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييعها من مستشفى المعلمين بالقاهرة.

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كما سيدفن جثمانها بمقابر العائلة بطريق الفيوم، فيما لم تحدد الأسرة حتى الآن موعد ومكان العزاء.

الخامسة خلال شهر

ومنيرة يوسف هي كبيرة مذيعات الشباب والرياضة، وحصلت على ليسانس آداب لغة عبرية من جامعة القاهرة 1982.

وحصلت على الدكتوراه الفخرية، ولديها ابنة وحيدة مريم سميح تعمل صحافية ومذيعة.

يذكر أن يوسف تعد المذيعة الخامسة التي ترحل خلال شهر نوفمبر 2021، حيث توفيت 4 مذيعات مصريات في أقل من 10 أيام، أغلبهن بشكل مفاجئ وحالة واحدة فقط بعد صراع مع المرض.

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