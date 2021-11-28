وزير الدفاع المصري: قواتنا جاهزة لردع من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد

أكد الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع المصري، جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر واستقرارها.

وأشار خلال لقائه وفدا من ‏أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مساء السبت، إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التي تطرأ على الصعد ‏المحلية والإقليمية والدولية، بما يدعم الدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم ‏ركائز الأمن القومي باعتبارهم ممثلي مختلف أطياف الشعب المصري.

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وتناول اللقاء استعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التي قد تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة، حيث استعرض رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية خلالها الموقف الحالي والتحديات التي ‏تواجه الأمن القومي المصري، وجهود القوات المسلحة في مجابهة كافة المخططات التي تهدف ‏إلى زعزعة حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها حالياً الدولة المصرية.‏

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ خلال ‏كلمته عن التقدير لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة في كافة الموضوعات ‏والقضايا التي تعود بالنفع على أمن مصر واستقرارها.‏

وألقى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، كلمة أشار فيها إلى تقدير الشعب ‏المصري لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية حدود الدولة ‏عبر كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والدور الذي تقوم به لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر ‏في مختلف المجالات. ‏