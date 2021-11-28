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وزير الدفاع المصري: قواتنا جاهزة لردع من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد

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وزير الدفاع المصري محمد زكي
وزير الدفاع المصري محمد زكي

وزير الدفاع المصري: قواتنا جاهزة لردع من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد

زكي استعرض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التي قد تواجه الأمن القومي المصري في لقاء مع وفد من ‏أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

القاهرة - العربية.نت 

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أكد الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع المصري، جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر واستقرارها.

وأشار خلال لقائه وفدا من ‏أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مساء السبت، إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التي تطرأ على الصعد ‏المحلية والإقليمية والدولية، بما يدعم الدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم ‏ركائز الأمن القومي باعتبارهم ممثلي مختلف أطياف الشعب المصري.

وتناول اللقاء استعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التي قد تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة، حيث استعرض رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية خلالها الموقف الحالي والتحديات التي ‏تواجه الأمن القومي المصري، وجهود القوات المسلحة في مجابهة كافة المخططات التي تهدف ‏إلى زعزعة حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها حالياً الدولة المصرية.‏

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من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ خلال ‏كلمته عن التقدير لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة في كافة الموضوعات ‏والقضايا التي تعود بالنفع على أمن مصر واستقرارها.‏

وألقى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، كلمة أشار فيها إلى تقدير الشعب ‏المصري لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية حدود الدولة ‏عبر كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والدور الذي تقوم به لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر ‏في مختلف المجالات. ‏

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