.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. سفاح الإسماعيلية يلتقي والدته بالمحكمة ويقبل يديها

  • الخط
سفاح الاسماعيلية أمام المحكمة 6-12-2021
سفاح الاسماعيلية أمام المحكمة 6-12-2021

شاهد.. سفاح الإسماعيلية يلتقي والدته بالمحكمة ويقبل يديها

القاهرة -العربية نت 

نشر في: آخر تحديث:

بعد تنفيذه جريمة داعشية بقطع رأس المجني عليه، طالبت النيابة العامة في قضية سفاح الإسماعيلية بتنفيذ أقصى عقوبة على المتهم.

وخلال ثاني جلسات المحكمة التي انطلقت اليوم الاثنين، طلب المتهم من القاضي رؤية والدته وسمح له القاضي بذلك حيث بكت الأم فور رؤيتها لابنها الذي قام أمام الحاضرين بتقبيل يدها وقدمها.

الإعدام بانتظاره.. ضحايا "سفاح الفيوم" يرقدون بسلام مصر الإعدام بانتظاره.. ضحايا "سفاح الفيوم" يرقدون بسلام

حراسة مشددة

وانطلقت ثاني جلسات المحاكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وانتشار مكثف داخل وخارج المحكمة.

وكانت القصة قد بدأت عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، منصور لاشين بلاغاً يفيد بقيام أحد الشباب بذبح شاب وفصل رأسه عن جسده والسير به في شارع طنطا.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً حول المكان وتمكنت من القبض على الجاني.

وقال المتهم عبد الرحمن دبور أمام النيابة العامة، إنه كان يعمل مع شقيق للمجني عليه ويدعى حسن في محل أثاث منذ 3 أعوام، ودخل مصحة للعلاج من الإدمان.

سفاح الاسماعيلية أمام المحكمة 6-12-2021
سفاح الاسماعيلية أمام المحكمة 6-12-2021
سفاح الاسماعيلية أمام المحكمة 6-12-2021
سفاح الاسماعيلية أمام المحكمة 6-12-2021

كما، زعم أنه عقب تعافيه وخروجه اكتشف قيام المجني عليه بالاعتداء على والدته وشقيقته، فقرر أن ينتقم لشرفه أمام الجميع.

وأكدت النيابة أن المتهم أفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردوه حتى تمكنوا من ضبطه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد