شاهد.. سفاح الإسماعيلية يلتقي والدته بالمحكمة ويقبل يديها

بعد تنفيذه جريمة داعشية بقطع رأس المجني عليه، طالبت النيابة العامة في قضية سفاح الإسماعيلية بتنفيذ أقصى عقوبة على المتهم.

وخلال ثاني جلسات المحكمة التي انطلقت اليوم الاثنين، طلب المتهم من القاضي رؤية والدته وسمح له القاضي بذلك حيث بكت الأم فور رؤيتها لابنها الذي قام أمام الحاضرين بتقبيل يدها وقدمها.

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حراسة مشددة

وانطلقت ثاني جلسات المحاكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وانتشار مكثف داخل وخارج المحكمة.

وكانت القصة قد بدأت عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، منصور لاشين بلاغاً يفيد بقيام أحد الشباب بذبح شاب وفصل رأسه عن جسده والسير به في شارع طنطا.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً حول المكان وتمكنت من القبض على الجاني.

وقال المتهم عبد الرحمن دبور أمام النيابة العامة، إنه كان يعمل مع شقيق للمجني عليه ويدعى حسن في محل أثاث منذ 3 أعوام، ودخل مصحة للعلاج من الإدمان.

كما، زعم أنه عقب تعافيه وخروجه اكتشف قيام المجني عليه بالاعتداء على والدته وشقيقته، فقرر أن ينتقم لشرفه أمام الجميع.

وأكدت النيابة أن المتهم أفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردوه حتى تمكنوا من ضبطه.